Jazmín Pinedo sorprendió a sus seguidores al confirmar que será pareja de Jesús Neyra en la ficción, como parte de la comedia romántica “Un solo corazón” en la que ambos actúan juntos.

“Yo soy Alejandra, es una universitaria que pertenece a una barra y se enamora de un chico, es bien ‘Romeo y Julieta’. Sí, Jesús (Neyra) está del otro lado”, comentó la popular ‘Chinita’ sobre su participación junto a su expareja en la película.

Jazmín Pinedo confirma que será pareja de Jesús Neyra en la ficción. (Video: América TV)

Asimismo, la conductora de ‘Esto es Guerra’ dejó en claro que solo mantiene una amistad con su ex Jesús Neyra y que por el momento no quiere tener ningún romance con nadie.

“No somos mejores amigos, pero nos llevamos muy bien. Yo he contado en varias ocasiones que nosotros nos cruzamos en muchas reuniones porque tenemos el mismo grupo y ya, hay una amistad chévere. No quiero ningún romance con nadie, no me interesa”, sostuvo Jazmín Pinedo a las cámaras de ‘América Espectáculos’.

