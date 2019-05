Jazmín Pinedo contó que fue encañonada en la cabeza durante un robo: "Es un trauma horrible" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras ver un informe sobre el asalto a mano armada que sufrió Rosángela Espinoza, Jazmín Pinedo recordó los terribles momentos que vivió cuando fue encañonada durante un asalto hace algunos años.

"Es un trauma horrible. Yo recuerdo que estaba en un auto y me pusieron una pistola en la cabeza. Solamente bajé la mirada, traté de respirar y no mirar a nadie. Al chico que estaba conmigo lo sacaron del carro y lo empezaron a golpear, miré un poco al costado y vi cómo le reventaban la cara, yo solamente bajé la mirada. (...) Es una sensación que no se te olvida nunca", contó la popular 'Chinita'.

Asimismo, la conductora de televisión reveló que hasta ahora siente mucho miedo cada vez que maneja su carro, por lo que siempre anda con las lunas cerradas.

"Yo desde esa oportunidad hasta el día de hoy tengo un trauma. Yo nunca bajo las lunas de mi carro por miedo, cuando voy por un lado miro a todos sitios, tengo demasiada desconfianza", agregó la exchica reality.