Jazmín Pinedo sorprendió a sus seguidores al reaparecer en la televisión peruana como participante del reality de baile ‘Reinas del Show’, programa que conduce Gisela Valcárcel en América Televisión y que regresó con una nueva temporada desde el último sábado.

La popular ‘Chinita’ dejó en claro que su presencia en el mencionado espacio no significa un retroceso en su carrera artística. Por el contrario, está ansiosa de asumir nuevos retos en la televisión, más aún si el objetivo es ayudar a personas vulnerables.

“No considero que ingresar al reality sea un retroceso en mi carrera y no me siento menos. Sé que puedo enfrentar estos retos y los que me pongan. Me hacen comparaciones con otras personas siempre y recién tengo cinco años como conductora, tengo una carrera por delante para desarrollarme”, indicó Jazmín Pinedo.

“Extrañaba el contacto con el público. He llegado tarde a mi casa y he recibido una cantidad de mensajes, les agradezco. Estoy emocionada y con nervios. Es un reto porque no es mi cancha. Veo la competencia difícil, pero así es más entretenido”, agregó la exconductora de ‘Esto es Guerra’.

Jazmín Pinedo no dejará sus estudios

Asimismo, la presentadora contó que le va muy bien en sus estudios de ciencias publicitarias, aunque en un inicio le costó adaptarse.

“Al inicio me moría de nervios, no me llevo bien con la tecnología, me ha costado adaptarme, pero me han tocado compañeros súper chéveres y me he encontrado con profesores que tuve al inicio de mi carrera. Al inicio todo fue muy raro y después entramos en confianza con mis compañeros, si había cosas que no entendía me enseñaban, han tenido disposición para mí. Han sido muy respetuosos”, dijo Pinedo.

También contó que actualmente tiene un promedio de 17, pero espera llegar a 18 para alcanzar una beca. “Estoy apuntando a los 18, para una beca, pero no me quiero matar”, señaló.

