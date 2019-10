Jazmín Pinedo le responde a Magaly Medina luego que la llamara ‘boba’

Síguenos en Facebook

Magaly Medina arremetió contra Jazmín Pinedo, luego de que la popular 'Chinita' insinuara que Mario Irivarren tiene que ver con la aparición de sus 'ampays' en "momentos precisos".

"Y si quieres decir que en mis 'ampays' hay algo raro, dilo con todas las letras y pruébalo. Yo no soy amiga de Mario Irivarren, ni me importa, ni me interesa, de mis 'ampayados' no soy ni amiga, ni enemiga", manifestó la popular 'Urraca' en un primer momento.

Luego continuó con: "Si tú no eres periodista, boba, porque eres boba, eres tonta, estás ahí (en 'Mujeres al mando') con qué favor... Eso de tener 6 animadores, dios mío, debe ser que con una no es suficiente, no hay cerebro suficiente. Por eso ponen 6 a ver si entre todas juntan sus neuronas y sumadas las 6, dan una neuronota. 'Neuronas al mando' pónganle mejor", expresó la polémica conductora de televisión entre risas.

Al tildarla de ‘boba’, Jazmín decidió responder a la conductora de TV: "No es algo que quiera para mí. Si revisas (Mujeres al mando), verás que somos tres personas hablando y lo que dije fue que Ivana sabe muy bien cómo funciona eso y es un hecho donde le muestran cómo Mario llama a la prensa y rebota", dijo a Trome.

Y finalizó con: "A mí este tipo de cosas no me agradan... Si un hombre me decía todo eso cómo se llamaría. Si una mujer lo dice ¿es diferente?, espero que se dé cuenta que se equivocó”.