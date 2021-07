Jazmín Pinedo se pronunció sobre el proceso legal que tiene con Latina y afirmó que irá hasta el final. Además, considera que una persona mal intencionada está filtrando información del juicio para perjudicarla.

“Ha sido una semana complicada. Se ha desinformado a la gente con mala intención, efectivamente estoy en un proceso legal con mi ex canal. Con el dolor de mi alma porque aún hay gente ahí que quiero muchísimo, pero también siento que hay personas que tienen ganas de hacer daño”, dijo la ‘Chinita’ en ‘Reinas del show’.

Luego continuó con: ”Me gustaría dejar en claro que esto no ha terminado, en la primera instancia efectivamente ellos han ganado. Entiendo que en primera instancia van a proteger a la empresa privada, pero pienso llegar hasta el final y hasta el final en el Poder Judicial”.

La conductora de televisión olvidó los malos momentos que pasó durante la semana y se lució con una salsa en Reinas del Show. El jurado del reality de baile la felicitó por su performance y le mostró un puntaje alto. (Fuente: Latina TV)

‘SACA LAS GARRAS’

Jazmín dejó en claro que nunca incumplió su contrato con el canal de San Felipe y por ello, recibió una “bonificación al final”.

“Cumplí con mi contrato hasta el último día. Sin embargo, hay una cláusula de la que se están agarrando, y es válido, pero siento que hay mucho interés en hacerlo público no sé con qué intención, no sé si es el propio canal o se trata de una persona en específico, pero estoy aquí y si alguien me quiere ver mal se equivoca porque lo que han hecho es despertar al león que tengo dentro y eso no es bueno para nadie”, sentenció.

Asimismo, la ex presentadora manifestó que tiene “la cabeza arriba” porque se ha portado “bien” con Latina y les aconsejó que no sigan ‘hincándola’.

“Hay un montón de cosas que estoy guardando aquí (señala su corazón), hay un montón de cosas que no estoy diciendo y recomendaría que no me provoquen porque si no las voy a decir”, aseveró.