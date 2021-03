La conductora de televisión Jazmín Pinedo prometió a un joven, identificado como Brian, a pagarle sus estudios universitarios con el acuerdo de que continúe ayudando a sus padres con la venta de marcianos, negocio al que se dedica luego de la crisis económica generada por la pandemia.

“ ¿Qué te parece si me comprometo a pagarte el ciclo completo y tú te dedicas a estudiar y ayudar a tu mamá? ”, le dijo la también modelo al muchacho, quien aceptó la ayuda en el espacio de América Televisión, ‘En Boca de Todos’.

Pinedo recordó cuando era joven y dividía su tiempo en trabajar y estudiar, pero que al final no logró completar su carrera universitaria. No quiere que le pase lo mismo a Brian.

“Te cuento, yo empecé a trabajar cuando tenía 16 años y me pagaba los estudios sola y hacía las dos cosas al mismo tiempo y un día no tuve la oportunidad de terminar mi carrera y no me gustaría que te pase lo mismo porque estás trabajando y se te pueden complicar los horarios”, rememoró.

“Es un placer ver cada día a más jovencitos ayudando en la casa. Normalmente, cuando uno tenía 18 años siempre ha estado esperando ayuda de sus padres. Ahora tenemos la capacidad, porque si estamos sanos y tenemos una habilidad, hay que aprovecharla. Además, hay que estudiar, es importantísimo porque te va a ayudar en tu futuro”, agregó.

