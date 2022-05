Jazmín Pinedo sorprendió a sus seguidores al presentarse en la reciente edición del programa “América Espectáculos”, donde reveló nuevos detalles de su vida tras estar varios meses desaparecida de la pantalla chica.

En conversación con el conductor Jaime ‘Choca’ Mandros, la presentadora contó que le ha ido bien económicamente, pese a la pandemia, y se compró un departamento para compartir junto a su hija.

“Me hice un buen regalo. Lo que pasa es que me regalé un buen obsequio en el Día de la madre. Lo que pasa es que yo tenía un terrenito que quería construir, pero por el tema de la pandemia tuve que ponerle un freno. Gracias a Dios me fue súper bien durante estos dos años —a nivel de trabajo— y me regalé un departamento. Entonces ya el terrenito se lo regalé a mi mamá por el Día de la madre”, explicó Pinedo.

Jazmín aprovechó las cámaras de América TV para enviar un mensaje a sus seguidores. Ella indicó que ahorrar es lo mejor para obtener resultados positivos en la vida.

“Inviertan su plata, no se la gasten. Yo no me gasto la plata en tonterías. Por eso mi mánager dice que soy media codo, pero vale la pena no gastar el dinero en cosas innecesarias para comprarte cosas importantes”, concluyó.

Jazmín Pinedo se autoregaló un departamento.

