Valeria Piazza sorprendió al hacer una revelación sobre la separación de Jazmín Pinedo y Gino Assereto, la cual se confirmó públicamente hoy a través de un comunicado que envió la pareja a los medios de comunicación.

La conductora de ‘+Espectáculos’ contó que no le sorprendió la noticia de su ruptura, pues desde hace algún tiempo que la popular ‘Chinita’ y Gino Assereto no vivían en la misma casa.

“Mucha gente no se lo esperaba (por la separación de Jazmín Pinedo y Gino Assereto), pero ya había rumores de separación en algunas páginas y portales web. Efectivamente, ellos llevan varios meses separados e incluso ya no viven en la misma casa”, comentó la ex Miss Perú.

Asimismo, Valeria Piazza remarcó que ahora que ya es pública su separación, cada uno tiene la posibilidad de rehacer su vida, aunque no descartó la probabilidad de que retomen su relación en algún momento.

“Si ya han pasado varios meses y ambos son personas públicas, es momento de decirlo para que la gente deje de especular y respeten la decisión”, agregó Piazza.

Valeria Piazza hace revelación sobre ruptura de Jazmín Pinedo y Gino Assereto. (Video: América TV)