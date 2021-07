Jazmín Pinedo agradeció a Gisela Valcárcel por haber aclarado que su convocatoria a Reinas del Show, nunca fue motivada para reemplazar a Vania Bludau, luego que se emitieran comentarios fuera de contexto por parte de la novia de Mario Irivarren.

“Gracias Gisela, yo estoy tan acostumbrada a que se digan cosas de mí que no son ciertas, pero es verdad hubo conversaciones con mi manager desde la temporada anterior, ya expliqué que fue por un tema de horarios. Estoy encantadísima de estar aquí y me estoy acomodando en estar donde quiero estar”, indicó Jazmín, quien ratificó que ella no fue en reemplazo de nadie.

También contó que la invitaron a participar en la anterior temporada, pero por sus estudios y otras actividades programadas, no pudo aceptar la invitación. “Yo agradezco la invitación, pero ya estoy acostumbrada a que se digan cosas de mí que no son ciertas. Y quiero que sepan, que yo siempre estoy donde quiero estar”, recalcó.

Gisela Valcárcel desmiente a Vania Bludau

La popular señito habló claro tras las declaraciones de Vania Bludau, quien días atrás aseguró que su participación en “Reinas del show” solo fue una propuesta que no se llegó a concretar.

“Otra participante a la que queremos micho dice ‘Yo no estuve, porque yo ya gané’. Pero Vania de mi vida, tú eres la reina, pero ni yo ni Armando te hemos llamado para que participes, nunca hubo una conversación formal”, expresó.

