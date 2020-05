Jean Paul Santa María utilizó sus redes sociales para arremeter contra Rodrigo González, luego de que el popular ‘Peluchín’ criticara a él y su pareja Romina Gachoy por sus mensajes “que dañan” a la modelo Angie Jibaja.

A través de sus historias de Instagram, el cantante de orquesta Candela señaló que el exconductor de Latina solo tiene afán de protagonismo.

“Peluchín y su triste afán de protagonismo. Para variar no sabe ni de lo que habla”, expresó Jean Paul Santa María.

La reacción de Jean Paul Santa María ocurrió luego de que Rodrigo González criticara a Romina Gachoy por el mensaje que le envió a Angie Jibaja a través de las redes sociales.

“BASTA. Por milésima vez… NO ME MENCIONES. Si mandas videos, audios o fotos a tus hijos ten paciencia, corazón. Ellos cuando ingresen a su Instagram te van a responder. No sos el centro del mundo para tener que vivir pendiente de lo que digas o hagas. Sé más comprensiva y agradecida. Tengo mil cosas que hacer, entre ellas: (cuidar y velar por tus hijos con todo mi amor porque vos no lo haces) Así que ya córtala”, es parte del mensaje que envió la uruguaya.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina responde a Angie Jibaja luego de que la tildara de “bocona”

Magaly Medina responde a Angie Jibaja luego de que la tildara de “bocona”. (Video: ATV)