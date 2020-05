Jean Paul Santa María llamó la atención en las redes sociales al asegurar que su hijo producto de su relación con Romina Gachoy es un niño genio y se mostró sorprendido por todas las habilidades que tiene el pequeño a sus cortos cuatro años.

“Mi pequeño Einstein (...) Ya desde los 2 años sabía todo el abecedario de pies a cabeza en español y en inglés! Ojo no de paporreta, reconocía cada letra una por una y la sabía graficar perfectamente... A los 4 años sabe leer, escribir, sumar, multiplicar, hablar 2 idiomas y entender otros más!", señaló el cantante en una publicación en su cuenta de Instagram.

"Desde los 2 que sabe nombres de planetas, países, dinosaurios, figuras geométricas pero no cuadrado, círculo, osea también pero figuras como el octágono, pentágono y las demás! dibuja increíble, etc. y lo que sabe!... Lo sabe en español y en inglés”, agregó Jean Paul en su extenso mensaje.

Incluso, la expareja de la modelo Angie Jibaja se animó a etiquetar en su publicación a importantes instituciones como la universidad de Harvard y la NASA para pedir que le presten atención al desarrollo de su hijo.

“Él solito desde sus primeros meses que es un solo de sorpresas! y busca solo temas de su interés y todos relacionados al aprendizaje y sobre todo matemática y geometría... y aprende solo! El nido dice que no está apto para enseñarle a él! porque está muy por encima del promedio! y esto solo el resumen de cosas que tiene que son increíbles! sabe que van a pasar cosas que no tendría por qué saber!!! por favor @harvard @cambridgeuniversity @nasa etc. pónganle ojo! genio a la vista!”, escribió el también exchico reality junto a un video donde muestra las habilidades de su pequeño hijo.

