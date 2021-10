El delantero de Alianza Lima y la selección peruana, Jefferson Farfán, celebró la llegada de sus 37 años con una tremenda celebración en su lujosa casa.

Unas imágenes del programa Amor y Fuego muestran el festejo del delantero donde no faltó la música en vivo, los tragos y un gran número de amigos de la ‘foquita’ que se congregaron en la vivienda pese al estado de emergencia por el Covid-19.

Jefferson Farfán no tuvo mejor idea que contratar a Paula Arias y su grupo Son Tentación para animar el cumpleaños. No solo eso, la decoración fue con globos dorados y negros, luces de neón en el que se leía “Happy birthday JF”. No faltaron dos enormes tortas de cumpleaños para el delantero.

Sin embargo, el ‘10 de la calle’ no mostró absolutamente nada en sus redes sociales, por el contrario, el deportista solo enseñó una íntima celebración con sus hijos y su madre doña Charo Guadalupe.

Hasta la fiesta también llegó la policía y habría sido por el ruido que salía desde la casa del jugador. “¿Hizo bien el 10 de la calle en celebrar su cumpleaños de esta forma?, si esto se da en una discoteca de un tono llega la policía y dice aquí se cumplen las leyes. Por un lado se hablan de las fiestas de Halloween pero no incluye la fiesta de Farfán”, dijo Rodrigo González.

