Rosario Guadalupe, madre de Jefferson Farfán arremetió contra Melissa Klug en la entrevista que ofreció la noche del último domingo al programa “Día D” en la que, entre otras revelaciones, contó que la verdadera razón por la que la expareja de su hijo no dejó que sus nietos asistan al estreno de la película “La Foquita: El 10 de la calle” fue porque estaría Yahaira Plasencia.

‘Doña Charo’ manifestó que varios días antes del avant premiere de la cinta, Melissa Klug se comunicó con Fiorella Rivas, una de las abogadas que se encarga de contactar a la empresaria y hacer coordinaciones respecto a sus hijos con Jefferson Farfán, para advertirle que su iba la salsera, ella no enviaría a los pequeños Jeremy y Adriano al evento.

“Le dijo: ‘Fiorella, si va a ir esa mujer -sí, por Yahaira (Plasencia)- te voy avisando que yo no voy a mandar a mis hijos, te voy diciendo desde ahorita’. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué dice tantas mentiras si al final lo que ella quería es que no vaya la señorita?”, manifestó la madre del jugador del Lokomotiv de Rusia-

“Mi hijo podía invitar a quien le diera la gana, o sea, ¿tenemos que pedirle permiso de a quién invitamos y a quién no? No. Ella nos puso así, entre la espada a la pared. Condicionando (que sus hijos estén presentes en el estreno de la cinta)", agregó e indicó que es por esto que decidieron cursarle una carta notarial para dejar constancia de que

“Mi hijo me llamó (para contarle lo que dijo Melissa Klug) y yo le dije: ‘Mira ella no nos va a manejar la vida. Yo ya estoy harta, quiero vivir tranquila, quiero vivir en paz. Tú invita a quien te dé la gana, es tu vida y la mía. Si ella quiere mandar a sus hijos que los mande y si no, piña, saldremos a dar las explicaciones’”, finalizó.