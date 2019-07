Jefferson Farfán le habría pedido 340 mil dólares a Melissa Klug por hablar de él en TV

Síguenos en Facebook

Jefferson Farfán le habría pedido 340 mil dólares a Melissa Klug por haber roto el acuerdo de confidencialidad que ambos firmaron en febrero del 2016.

Según contó el abogado de Melissa Klug, el futbolista peruano exigió ese monto luego de que la popular 'Blanca de Chucuito' habló de él en televisión.

“En el 2016 en la transacción extrajudicial no se habló de ningún monto. Esa cantidad de 340 mil dólares la está fijando Farfán a criterio propio, porque él dice que no se cumplió con el acuerdo y como Melissa salió hablando de él, pidió que le pague”, declaró el abogado Daniel Leyva a El Popular.

En ese momento, Melissa Klug decidió llevar su caso por la vía legal y no accedió a la conciliación que pedía la 'Foquita' Farfán. Luego de que el Poder Judicial declaró improcedente la demanda, el atacante peruano volvió a exigir el pago basándose en el contrato de conciliación que hicieron en el 2016.

"Ella se fue a juicio con él, pero como ya en el Poder Judicial lo declararon improcedente, entonces lo pidió por un centro de conciliación y es la segunda vez que pide una indemnización. Melissa le dijo que no y no firmó porque ese acuerdo extrajudicial no tiene ningún valor”, detalló la defensa de la empresaria chalaca.