El programa de Magaly Medina sorprendió al revelar que la modelo Giuliana Barrios pasó la noche en la casa del futbolista Jefferson Farfán, en La Planicie, hasta donde llegó para celebrar el cumpleaños número 36 de la ‘Foquita’.

En las imágenes que mostró el programa ‘Magaly TV, la firme’, se puede ver que la modelo es recogida por un taxi de la casa de Jefferson Farfán pasado el mediodía para luego ser llevada a su domicilio ubicado en el límite de Lince con San Isidro.

Aunque al inicio Giuliana Barrios trató de no declarar sobre el tema, la modelo peruana terminó confesando que sí estuvo con el delantero peruano. “No, claro que sí, claro que sí, pero también no estábamos solos, estaban sus primos", comentó Barrios.

Giuliana Barrios pasó la noche en el departamento de Jefferson Farfán. (Video: ATV)

"Bueno en realidad no me quedé a dormir, simplemente he regresado a mi casa temprano en la mañana. Nos hemos quedado conversando, usualmente cuando salgo yo regreso al día siguiente en la mañana que es más seguro que regresarme de madrugada que termine el toque de queda”, agregó Giuliana Barrios intentando aclarar que no pasó nada con el futbolista.

Cabe mencionar que no es la primera vez que se vincula a Jefferson Farfán con Giuliana Barrios, pues hace algunos años se especuló que había varios coqueteos entre ambos.

“Nosotros habíamos cortado un poco la comunicación, pero por temas equis ajenos a cualquier cosa que tal vez estés pensando. Y bueno. después de un par de años, hemos vuelto a hablar y eso es todo. Somos amigos, no sé exactamente si él estará o no en una relación, yo no estoy enterada de esas cosas porque yo recién estoy hablando con él”, contó Giuliana Barrios al reportero de Magaly Medina.

