Melissa Klug acaba de confirmar que ganó el juicio por pensión de alimentos a su expareja Jefferson Farfán.

El juez del 4° Juzgado de Paz Letrado, Walter Flores Gutiérrez, decidió archivar el proceso que inició el futbolista. En el documento se informa que en la audiencia ambas partes debían estar presentes, pero solo apareció la defensa del futbolista.

Como se recuerda, el futbolista pedía la reducción de al menos el 60% de la manutención de sus dos hijos, ya que él denuncia que parte de ese dinero lo utilizan las hijas de la empresaria.

"Me da muchísima pena que él se esté metiendo con mis hijas. Si él me quiere dar, sabe dónde darme. Para cualquier madre, meterse con sus hijos es lo peor que te pueden hacer. Yo confío mucho en Dios, creo en la justicia divina y espero también poder creer en la justicia de acá y que los medios me van a ayudar para que se haga justicia”, manifestó Klug.