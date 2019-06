Jefferson Farfán pierde batalla legal contra Melissa Klug antes de viajar a Brasil

Síguenos en Facebook

La demanda que interpuso el delantero de la selección peruana Jefferson Farfán contra la madre de sus hijos Melissa Klug por incumplimiento de confidencialidad fue rechazada por la la jueza Rita Gastañadui Ramírez, según reveló el diario Trome.

La acción legal fue puesta a inicios del 2019, cuando Klug declaró en medios de comunicación sobre la relación que tenía el futbolista con Ivana Yturbe.

El acuerdo que tenían Farfán con su expareja era que ninguno de los dos deberían mencionarse en los medios de comunicación. El trato había sido cumplido por el delantero nacional.

Melissa Klug también anunció que iniciará una acción legal contra la madre de Jefferson Farfán por afirmar que es atendida en la calle cuando visita a sus nietos.

"Vamos a ver con qué argumento, todo lo que ella ha dicho me lo tendrá que probar, creo que ella olvidó que tengo cámaras en la puerta de mi casa. Está manchando mi honra como mujer y madre, todo lo que ella ha declarado ahora me lo probará porque quien la va a demandar soy yo. Yo salgo con todo y pruebas si así me lo piden", dijo la empresaria en diálogo con el mencionado medio.

Por su parte, Rosario Guadalupe adelantó que iba a demandar a Melissa Klug, Magaly Medina y Karla Tarazona por referirse al departamento que compró Farfán para ella.

"Con este tema llego hasta el final, con las personas que salgan a hablar de mi hijo, tanto la señora Magaly, la señora (Melissa) Klug, la señora Karla Tarazona, que se esmera hablando de él. Judicialmente, voy a actuar junto a mi abogado. Con la señora Magaly, en especial, hasta el final. Así tenga que vender mi casa, mi carro, voy hasta el final", indicó.