El exfutbolista Jefferson Farfán respondió a las críticas que ha recibido tras celebrar el cumpleaños de su hijo con una costosa fiesta en un yate en Miami.

Cabe mencionar que la mayoría de comentarios negativos, de los usuarios en redes sociales, sugerían al deportista a preocuparse menos en brindarle lujos y más en la educación del menor.

A través de su cuenta de Instagram, la popular ‘Foquita’ realizó una transmisión en vivo mientras disfrutaba de una playa junto al menor. “Métete hijo, acá no pasa nada, aparte ya te eduqué (...) ¿Acá si se puede meter mi hijo, no? ¿O también hay problemas? Igual lo voy a llevar a los Pescadores, a la Herradura para que no renieguen. (...) Tengo que enseñarte los valores ahora para que vuelvas a entrar (al mar)”, expresó.

“Así que ya saben todos en Lima, no vayan a llevar a sus hijos en un yate porque primero hay que educarlos y enseñarles a ganarse las cosas, para que sean humildes”, agregó el exdelantero de la selección peruana.

Yahaira pide que corten entrevista cuando le preguntan por Jefferson Farfán: “No somos amigos”

El popular ‘Choca’ le preguntó a la intérprete de ‘Y le dije no’, si le molesta que la sigan relacionando con Farfán. “Te molesta que la gente te siga recordando tu recorrido de tu pasado”, interrogó el compañero de Natalie Vertiz. “No, normal son etapas de la vida”, explicó la salsera.

En otro momento, el presentador de TV le consultó si es amigo de la ‘Foquita’, pero Yahaira aseguró que no, tanto así que ni se siguen en redes sociales. Luego, la artista se negó a seguir hablando sobre el tema y le cuestionó a Mandros cuál era el enfoque de la entrevista.

“¿La entrevista es de…? corten, corten la entrevista”, exclamó Plasencia.

