Jefferson Farfán seguirá con juicio de reducción de pensión contra Melissa Klug

En los últimos días, los enfrentamientos entre Melissa Klug y Jefferson Farfán han tomado más fuerza luego que se conociera que el futbolista hizo un pedido de reducción del monto de la pensión de alimentos para los hijos que ambos tienen.

Cabe mencionar que la demanda fue archivada, y Melissa Klug lo hizo saber a todos los medios de prensa.

En una entrevista con “Domingo al Día”, Enrique Pardo Figueroa, abogado de Farfán, manifestó que es justo que “la señora Klug asuma las obligaciones que le corresponden frente a sus hijos”.

“Nosotros hemos interpuesto un recurso de apelación contra esa resolución, porque consideramos que no se ajusta a derecho y es esto tiene que ser elevado al superior jerárquico. Así que el proceso aún no ha concluido. No es cierto, no es verdad que el proceso haya terminado”, dijo Pardo Figueroa al programa de América TV.

Abogado de Jefferson Farfán continuará con juicio contra Melissa Klug - Trome

