Ricardo Zúñiga, más conocido en el mundo de la farándula como el ‘Zorro Zupe’, sorprendió al hacer un revelador comentario sobre la actual relación que mantendría Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia.

El polémico personaje dejó entrever que las cosas entre el futbolista y la popular ‘Reina del totó’ no estarían nada bien. “Yo no estaría tan seguro de que no vaya al estreno de la película (de Jefferson Farfán), porque si las cosas siguen como están...”, manifestó el ‘Zorro Zupe’ en un inicio.

“Tengo entendido que hay problemas en el paraíso”, agregó el conductor de ‘Válgame’ dejando en shock a sus demás compañeras del programa. Incluso, esta información fue respaldada por Mónica Cabrejos, quien también señaló que había escuchado dichos rumores.

"¿Esto quiere decir que la relación que supuestamente existe entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia estaría pasando por problemas existenciales?”. preguntó Karla Tarazona, a lo que el ‘Zorro Zupe’ solo atinó a decir: “Todos vuelven”.

'Zorro Zupe' habló sobre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia (Video: Latina)