Yahaira Plasencia estuvo en una entrevista exclusiva con Magaly Medina y no dudó en referirse a la ausencia de los hijos menores de Jefferson Farfán en el estreno de su película autobiográfica.

“Es un tema complicado que yo nunca me he metido, no me gusta meterme en eso, porque eso le compete a él y a la señora (Melissa Klug). Se ha dicho mucho ahora último por lo de la alfombra roja”, dijo en un inicio la salsera.

Yahaira Plasencia habla sobre la ausencia de los hijos de Jefferson Farfán. (Video: ATV)

Sin embargo, la popular ‘Reina del totó’ no tuvo reparos en decir sinceramente qué era lo que pensaba sobre el tema y terminó cuestionando la decisión que tomó Melissa Klug.

“Yo pienso que era un momento muy especial para Jefferson, era el estreno de su película, donde estaba compartiendo con la gente que más ama y a las personas que más ama son sus hijos y su madre. Yo creo que los bebés han tenido que estar ahí esté quien esté”, manifestó Yahaira Plasencia.

Además, la cantante aseguró que si los hijos hubieran asistido al avant premiere, ella en ningún momento se hubiera acercado a ellos. “Yo no conozco a los niños y yo respeto porque son niños y debe ser difícil para ellos la situación que viven sus papás”, agregó Plasencia.