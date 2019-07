Jennifer López celebró por adelantado su cumpleaños en Nueva York

Síguenos en Facebook

A once días de cumplir 50 años, Jennifer López celebró por adelantado junto con miles de fans durante un concierto en el escenario del Madison Square Garden en Nueva York, Estados Unidos.

La artista de origen puertorriqueño eligió que su ciudad natal fuera el primer lugar para realizar la gira "It's my party" como una manera de rendir un homenaje a sus connacionales.

Guadalupe Rodríguez, la madre de la Diva del Bronx, fue la que más disfrutó de las canciones de su hija, como puede observarse en las imágenes subidas en las redes sociales por los fans.

Muchos de los asistentes coinciden en indicar que Guadalupe Rodríguez fue quien más bailó.

En tanto, Jennifer López deslumbró en el escenario con sus arriesgados movimientos, decenas de cambios de vestuarios y los fuegos artificiales.

Los fanáticos de la intérprete de origen puertorriqueño tampoco dejaron de bailar con los éxitos de la artista como "On the floor", "Papi", "Lets get loud", "El anillo", entre otros.

Jennifer López cumplirá 50 años el próximo miércoles 24 de julio. La artista tiene previsto realizar conciertos en España y otros países de Europa por su cumpleaños.