El cantante Deyvis Orosco celebró hace algunos días su baby shower junto su novia, Cassandra Sánchez de Lamadrid, sin embargo, este momento de felicidad del cumbiambero por la próxima llegada de su hijo fue opacada por las críticas que recibió en redes sociales.

El líder del Grupo Néctar no solo fue cuestionado por la supuesta ausencia de su familia en esta celebración, un hecho que ya fue desmentido por el propio artista, sino también por el look que usó en esta reunión.

“Ella lo mira enamorada buscando sus ojos, y él con lentes oscuros”, “Hay que sacarse los lentes”, “Está en su baby shower, no en un concierto para que use esos lentes. No va”, Todo muy lindo y con mucho amor, pero ¿por qué la ‘guachafería’ de usar lentes oscuros?, fueron algunos de los comentarios en las fotografías del baby shower, que el popular ‘Bomboncito’ publicó en su cuenta de Instagram.

Jessica Newton no dudó en defender a la pareja de su hija y decidió responder a uno de los usuarios que criticaba al cumbiambero por usar lentes oscuros en la fiesta. “La conexión de los chicos es evidente. Disfrútalo. No critiques la felicidad”, respondió la organizadora del Miss Perú.

Por otro lado, Deyvis Orosco también se ha visto obligado a realizar una aclaración sobre la supuesta ausencia de su madre en esta reunión. “Sí (asistió), de una manera discreta, estuvo compartiendo con nosotros... como toda mi familia, mi familia cercana que no es pública”, señaló el artista en el programa “En boca de todos”.

