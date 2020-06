Escrito por Frank López

La organizadora de certámenes de belleza, Jessica Newton, reveló a Correo que la relación entre su hija Cassandra y Deyvis Orosco es real y con un futuro promisorio.

“Yo soy una amante de las historias de amor con finales felices, me encanta verlos así a los dos, se merecen muchas cosas. La verdad que le tengo mucho cariño a Deyvis, y cuando se encuentra la felicidad, hay que disfrutarla y cuidarla”, dice.

Newton admite que si llegan los nietos, será una abuela consentidora. “Siempre les digo que si tienen un bebé, lo voy a raptar, porque me encanta la idea de ser abuela. Obviamente ya no me toca criar sino malcriar y engreír. A ellos les tocará guiarlo y a mí me tocará mimarlo y consentirlo”.

concurso. La dueña de la franquicia Miss Perú, afirma que durante los años que ha organizado el certamen de belleza siempre ha tratado de romper esquemas, a pesar de las críticas.

“Cuando elegí a una mujer afroperuana como ‘Miss Perú’ hubo gente que apagó el televisor y me dijo de todo. Al año siguiente tuvimos a una chica de origen chino y el ataque fue igual, que este no era un país de chinos. Lo mismo sucedía si poníamos una rubia, decían que este no era un pais de gringos. La agresividad con la que nos miramos unos a otros, creo que tiene que parar. Estamos llenos de taras y eso a mí me indigna”.

“Creo que tenemos que trabajar mucho como sociedad, el racismo es algo que nos divide y nos segmenta desde los hogares”, agregó.

Respeta

“Muchas veces Magaly Medina ha criticado mis concursos. Me habrá gustado, o no, pero hay que respetar la opinión de los periodistas”.