Una persona, cuya identidad aún es desconoce, ha creado una cuenta falsa de Facebook para intentar pasarse como la directora de la organización Miss Mundo, Jessica Newton, para intentar verse con la reina de belleza peruana Samantha Batallanos.

“Hay muchas personas que pueden salir perjudicadas, siendo engañadas por este tipo de sujetos inadaptados que lo único que buscan es una oportunidad para creerse vivos, para faltar el respeto a los demás”, dijo Batallanos en el programa conducido por Magaly Medina.

Por su parte, Newton calificó a las personas que crean cuentas falsas para deseos negativos como “enfermos cibernéticos” que en pleno Estado de Emergencia por el nuevo coronavirus están haciendo daño.

“Son enfermos cibernéticos, me parece una barbaridad que la gente tome estos momentos de cuarentena en lugar de ayudar y para ser mucho más empático, sino utilizarlo para estar de alguna manera haciendo daño a tanta gente. No quiero ni pensar la cantidad de criaturas que están expuestos a este tipo de mañosos”, dijo la organizadora del certamen de belleza.

Asimismo, Jessica Newton negó que use sus redes sociales para iniciar alguna conversación con cualquier usuario.

“Cuántas chicas al ver mis fotos y pensar que soy yo la que se está comunicando con ellas, pueden entablar conversaciones, enviar fotografías, yo no lo estoy haciendo así. No me comunico directamente en las redes con nadie”, sostuvo.