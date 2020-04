Tenía tan solo 16 años cuando un joven y poco experimentado Jesús Alzamora escogió la carrera de Derecho en la Universidad de Lima. Sin embargo, pronto se dio cuenta que las leyes no eran para él. “Sentía que había mucho conflicto por ego; quién tiene la razón y quién no”, recuerda el presentador de 34 años.

No obstante, terminó la carrera y fue entonces cuando decidió que su vida daría otro rumbo: estudió actuación y se dedicó por unos cuantos años a los shows de magia. Gracias a ello, destacó en los castings y hoy es uno de los presentadores más reconocidos de la televisión peruana. En una entrevista para Correo, la ex figura de Latina recuerda sus primeros pasos por la pantalla chica y habla de los proyectos personales que tiene en mente.

¿Qué te gusta transmitir cuando estás frente a cámara?

Siempre me he preocupado por mostrarme como una persona auténtica y natural.

¿Hay algo en particular que te disguste de la conducción?

A mí, como televidente, me incomoda cuando veo a alguien que está conduciendo, hablar como emulando la voz. Siempre hay muchos vicios de la televisión noventera que aún se aplican.

Trabajaste en Latina en varios programas, ¿qué te llevas de esa etapa?

Tuve mucha suerte porque trabajé con gente muy capacitada de la que aprendí mucho. Ese dicho de “en la televisión no hay amigos” para mí no se aplica.

¿Sientes que hay algo que debería cambiar esta casa televisiva?

Aunque fue una etapa hermosa, me da un poco de pena que debido a una crisis que los golpeó a nivel de publicidad y de rating, los productores hagan programas de una calidad bastante menor y pongan a personas que, por así decirlo, no tienen preparación.

Si tuvieras la oportunidad, ¿volverías?

Sí, no le diría que no a ningún tipo de trabajo. Pero sí tengo ciertos criterios sobre qué tipo de televisión quiero hacer. Además, me han asociado mucho a programas concurso y yo quiero meterle más bala a ser entrevistador.

Ahora estás conduciendo tu propio programa digital “La Banca”...

Sí, cuando me di cuenta que nadie me iba a dar un programa de entrevistas, decidí darmelo yo mismo.

¿Qué significó para ti empezar ese proyecto?

Para mí “La banca” fue una principal motivación para darme cuenta que no necesitas que un gerente de televisión, que tiene esa idea de poner todo el día chisme o morbo, te dé una oportunidad para empezar. Tú puedes salir con tu cámara y hacerlo.

¿En qué se diferencia “La banca” de los demás programas que usualmente podemos ver en televisión?

La señal abierta tiene un montón de trucos para hacer rating, tienes a un productor que te está diciendo por el oído las cosas que tienes que hacer, les gusta manipular a las personas con música o sonidos para que las emociones se vean alteradas. Yo estaba cansado de estos vicios. Decidí de volver a las raíces, a lo simple, entonces dije “no me haré millonario, pero haré un programa en el que yo crea”.

Perfil

Jesús Alzamora, actor y presentador de televisión

Nació en Lima en 1985. Participó en series de televisión “Yo no me llamo Natacha” y “Al fondo hay sitio”. También fue co-conductor de “Perú tiene Talento”, “Yo soy” y “Los Reyes del Playback”.