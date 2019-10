Jesús Alzamora sobre Latina: "Me rescindieron el contrato antes de entrar al quirófano"

Síguenos en Facebook

Jesús Alzamora habló sobre su sorpresiva salida del canal Latina en una entrevista para el periodista Carlos Orozco. El exanimador de 'Yo Soy' confesó que lo despidieron a cinco horas de entrar a un quirófano para una operación.

“Un día mi jefa me llamó y me dice que tiene que reunirse conmigo urgente, y le dije ‘¿te acuerdas que mañana me operan?’ Yo ya me las oía porque no habían buenos números, se escuchaba eso en los pasillos”, reveló el popular mago.

El comunicador dijo que cinco horas antes de que lo operaran de un tumor que tenía en la cuerda vocal, su jefa lo llamó para rescindirle el contrato.

“No le tengo resentimiento al canal porque entendí que no había cómo pagar el sueldo y habían otros dos (conductores) que tenían mas tiempo y hay que respetarlos. Lo que no me gustó fue la forma. Me rescindieron el contrato por teléfono a cinco horas antes de entrar el quirófano, porque me estaban sacado un tumor de una cuerda vocal”, contó.

“Habían otros dos (conductores) que tenían mas tiempo que yo y hay que respetarlos. Lo que un poco me molestó sentir que estaba haciendo las cosas bien y chambeando bien, había recibido premios y era atractivamente comercial para ellos porque a cada rato hacia auspicios. Sin embargo, otros fueron los criterios”, señaló.