Jhon Kelvin reveló que fue infiel en un momento de su vida: "También he cometido errores"

El 'cumbiambero' Jhon Kelvin volvió a protagonizar nueva polémica luego que declarara ayer en el programa conducido por Gisela Valcarcel que las parejas que sufrieron de infidelidad deberían darse una nueva oportunidad.

Esta vez confesó que en un momento de su vida fue infiel a una de sus exparejas.

"También he cometido errores, en su momento, de ser infiel. Si cometes el error de ser infiel yo creo que lo más importante, tanto él como ella se sienten a conversar y vean en qué están fallando", dijo a Correo.

Sin embargo, dijo que no pueden meter a todos los artistas, prósperos de la música 'cumbiambera', en el mismo saco. Esto, en referencia a sus colegas que fueron ampayados por las cámaras de un programa televisivo local.

"No pueden meter a todos en el mismo saco (no todos somos infieles). A mí me hicieron una pregunta de que si yo perdonaría o si perdoné una infidelidad. Yo dije que sí, en algún momento de mi vida sí he perdonado una infidelidad", declaró.

"A veces dicen que cuando uno es infiel nunca va a cambiar. Yo considero de que la infidelidad es producto de que algo está pasando dentro de la casa. Algo no se está manejando bien y pueden ser muchas cosas. Y puede ser el tema de la intimidad, de repente ya no es como antes y ya se perdió la llama. Y tienen que volver a encontrarse consigo mismo entre ellos", agregó.

En referencia al ampay de Pedro Gallese dijo que debe estar dolido porque "a las finales (la lastimada) es su esposa y hace seis meses tiene al bebé, es complicado".

"Yo tengo seis hijos. Ambos están dolidos. De todas maneras ambos deben estar dolidos. Cuando una persona es mediático, lo juzgan como infidelidad pero muchas relaciones en casa son peores que eso y no lo publican porque no son personas públicas", añadió.