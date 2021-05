Jimmy Santi es uno de los últimos personajes de la farándula que pudo vacunarse contra el COVID-19 en nuestro país por su grupo etario, extendiendo la lista integrada por artistas como José Abelardo Gutiérrez Alanya, ‘Tongo’; Pablo Villanueva, ‘Melcochita’; Judith Bustos, ‘La Trigresa del Oriente’ y varios más.

Si bien el popular cantante de la nueva ola fue inmunizado la semana pasada, recién este miércoles de ha hecho viral en redes sociales un video en el que se le ve celebrando tras recibir la vacuna haciendo la coreografía de su tema “Chin Chin” en su centro de vacunación.

En las imágenes podemos ver al intérprete nacional bailando y cantando, agitando manos y pies, e incluso, animándose a bailar con algunos integrantes del personal médico que estaba en el lugar y con pacientes que esperaban su turno para recibir la dosis.

Tras recibir la primera dosis de la vacuna, el pasado 12 de mayo, Jimmy Santi participó de un enlace en vivo con el programa “América Hoy” y reveló que dicho acto lo hizo como una forma de concientizar a la población, sobre todo a los adultos que aún tiene miedo o dudas de los beneficios de la vacuna.

Asimismo, el cantante de 75 años recordó que él ya se contagió de coronavirus y una reinfección le sería mortal a su edad. “A mí me dio COVID-19 el 28 de mayo del 2020, y yo no voy a estar irrespetando los protocolos, porque tengo que protegerme. Con una segunda recaída, a la edad que tengo, me muero”, dijo.

