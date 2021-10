Santiago Farfán Holguín, conocido popularmente como Jimmy Santi, viene acaparando la atención luego que fuera captado paseando por un conocido centro comercial sin usar mascarilla.

En la imagen difundida por el periodista Samuel Suárez, en el Storie de Instarándula, el intérprete de “Chin Chin” aparece caminando por los pasillos sin mascarilla, obviando los protocolos sanitarios contra el coronavirus (COVID-19). Él luce un saco marrón, una bufanda y unos pantalones negros.

“Hasta donde tengo entendido aún es obligatorio el uso de la mascarilla en lugares públicos”, escribió Suárez sobre la imagen.

Hasta el momento el cantante no ha referido respecto al tema por ningún medio. Como se recuerda, en julio pasado, Santi contó en una entrevista que se contagió de coronavirus (COVID-19).

“Tenía una señora venezolana que me ayudaba (en casa). Yo estaba en cama, no podía ni caminar. Al otro día, ella me llevó un jugo de naranja con papaya y al probarlo no sentía nada de sabor. Ahí me espanté. Comencé a oler cosas y nada, ni perfumes podía oler”, reveló a Radio Capital.

“He vuelto a vivir, gracias a Dios. Segunda vez que se me concede la chance de vivir porque en el 2002 yo tuve cáncer al hígado y no me trasplantaron. Ahora me salvé del coronavirus”, concluyó en aquel entonces.

