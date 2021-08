Nada más y nada menos que 1, 286 millones de reproducciones tiene su éxito “Picky” en YouTube. Además de cantante, es compositor de sus éxitos y de otros hits que han hecho populares Sebastián Yatra, Tini, CNCO, Belinda, populares estrellas del pop urbano. Hablamos del panameño Joey Montana, que conversó con Correo sobre su nuevo lanzamiento “A veces” junto a Kevin Roldán, una nueva colaboración musical que hoy se ha convertido en una tendencia en la industria.

“Antes las canciones caminaban solas y tú dependías de ti mismo, pero ahora es casi imposible sacar una canción sin featuring (colaboración) ya están todos acostumbrados a que alguien más entre y que refresque la canción. Esas uniones ayudan al artista, porque te suma a los fanáticos del otro intérprete. Por ejemplo, a Kevin Roldán lo siguen muchos, está en su mejor momento y le dio un poco más de calle al tema; para un veterano como yo que necesita agarrar a esos seguidores jóvenes fue una unión muy positiva”, dice Montana.

¿Hay mucha estrategia ahora en la industria musical?

Así es y por primera vez en mi carrera tengo un verdadero equipo de trabajo, aunque siempre tuve a Universal, me hacía falta un grupo experto en estrategias. Hasta hace algunos años nunca tuve eso, mis canciones pegaron porque fueron buenas, pero en estos tiempos un buen tema sin el trabajo adecuado, es como poner agua entre tus dedos, no funciona. Pesa mucho un plan a la hora de lanzar una canción.

Tú has sabido adaptarte a los nuevos tiempos en la música...

Pero sin dejar de ser yo, respetando mi estilo y propuesta. Los chicos de ahora cuando tienen un desamor ya no escuchan una salsa romántica, quieren una canción de despecho que hable diferente. Esta pandemia me ayudo a modificar, estudiar, y sentarme en el estudio para componer lo que ellos están pidiendo y así ha salido uno de los mejores discos de mi carrera.

MIRA AQUÍ: Christian Cueva y su emotivo mensaje a la hija mayor de Pamela López al cumplir 17 años

A los talentos que recién empiezan hay que repetirles que hoy deben verse también como un producto..

Antes los ejecutivos de la música iban a un bar y encontraban a una muchacha cantando con una voz a lo Whitney Houston, la llamaban y le producían un disco. Ya eso no es así, tú debes tener un trabajo adelantado, porque ya tienes a la mano una computadora, con un programa puedes hacer tu música, lo subes a las plataformas y buscas tener exposición. Tienes que moverte a ritmo de Internet, para que te vean y cuando llegas a un punto en que necesitas ayuda, debes rodearte de un equipo.

Fuiste entrenador en La Voz Ecuador. ¿Para ti cuál es la fórmula del éxito en el canto?

Tu voz debe tener una personalidad, tú puedes tener un registro espectacular, pero si quieres tener un futuro, debes tener presencia, ángel, algo que llame la atención. Voces bonitas hay en ochenta mil, en hoteles, cruceros, y bares, pero si no conectas con la gente, que es lo que más importa, no vas a tener el éxito que buscas.

En el exitoso género urbano no se necesita una gran voz como las que se lucen en los realities..

En lo urbano hay tantas herramientas que cuando tú grabas y quedó desafinado lo arreglan, eso es una realidad. Pero yo soy de los que siempre se han rodeado de músicos de jazz, rock, que saben de acordes, progresiones y todo eso, ellos trabajan conmigo porque todos los artistas que hacían ese tipo de música ya no están. }

¿Qué les queda a los verdaderos cantantes?

Un chamaquito de ahora cobra un montón de plata y está con un DJ que le tira la canción y arma su concierto. Hay que adaptarse a eso, no podemos ser ni envidiosos, ni haters, la música cambió, la tecnología igual, eso no lo va a parar nadie. Pero igual, así no se necesite de una gran voz para lo urbano, tu voz tiene que tener el feeling, digo yo el flow, y si estás afinadito mucho mejor, porque en los shows en vivo te vas a escuchar chévere.

Perfil

Joey Montana es cantante. Su primer álbum titulado “Sin Cadenas”, contó con la colaboración de Ángel López (Son by Four) en el sencillo “Que Dios te castigue”. Con su segundo álbum llamado “Flow con clase” y conquista América y firma con Universal.

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus en Perú: Mayores de 38 años serán vacunados desde este viernes en Lima y Callao