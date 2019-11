Johana Cubillas anuncia que está embarazada: "Cuento los segundos para que llegue nuestro bebito"

Síguenos en Facebook

Johana Cubillas, hija del exfutbolista Teófilo Cubillas, y su esposo de origen argentino Juan Ichazo Blanco anunciaron que se encuentran en la espera de su primer bebé.

"Desde que me enteré contaba las horas para compartir esta noticia con TODOS ustedes: ¡ESTAMOS EMBARAZADOS! Siiiii, ¡vamos a ser papitos! No saben la emoción que siento, lo feliz que estoy... es la mejor noticia de todas, y me siento demasiado segura y tranquila porque tengo al lado al mejor hombre del mundo, que me banca en todas, y que estoy segura va a ser el mejor papá del universo... me engríe, me cuida y nos ama infinitamente", dice la primera parte de su mensaje.

En la imagen del mensaje, la pareja mostró la ecografía de su bebé, del quien no se sabe el género aún.

Johana Cubillas y Juan Ichazo Blanco se cazaron por lo civil en marzo de este año. La joven ya había anunciado su compromiso con su novio argentino Juan Ichazo Blanco.