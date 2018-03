John Bush: "Scott Ian debería volver a tocar conmigo canciones de mi época en Anthrax"

Síguenos en Facebook y YouTube

John Bush es destacado en el mundo del metal no solo por su gran voz, sino también por su excelente manejo del público durante sus conciertos. El estadounidense de 54 años inició su carrera en Armored Saint a inicios de la década de 1980, pero en 1992 ingresó a Anthrax, banda en la que se mantuvo durante casi 13 años. En 2010 regresó de manera oficial a Armored Saint y el 5 de junio se presentará en Lima. Sin embargo, esta no será la primera vez que Bush nos deleitará con su arte.

Vuelves a Lima después de 13 años, ¿qué recuerdas de tu concierto con Anthrax en Barranco?

Recuerdo que me contaron que en esa época ninguna banda del "Big Four" había tocado en Lima, por ello hubo mucha emoción de los fans. El concierto fue increíble, espero que esa experiencia se repita con Armored Saint, a pesar de que, obviamente, Armored Saint no es una banda tan grande como Anthrax. La gente de Sudamérica es muy apasionada con respecto a la música, el fútbol y la comida. Estoy emocionado por volver.

¿Qué canciones tocarán aquí?

Aún no lo hemos definido. Pero te puedo adelantar que me gusta tocar diferentes canciones todas las noches, no me gusta repetir los setlists. Esto es algo que complica a nuestro baterista porque hay un tema físico a tomar en cuenta. Abarcaremos toda la discografía de Armored Saint, incluiremos por lo menos una canción de cada CD.

Han pasado tres años desde su último disco de estudio “Win Hands Down”, ¿ya están trabajando en el siguiente?

Sí, de hecho ya tenemos dos canciones listas. Somos algo lentos para componer, estamos tratando de avanzar más rápido. Pero siendo realistas, estimo que nuestro próximo álbum será lanzado en 2019. Sé que falta mucho, pero lo que pasa es que primero lanzaremos un DVD en vivo en el que tocaremos por completo nuestro disco “Symbol of Salvation”. Será un reto porque hay temas de ese disco que nunca hemos tocado como “Spineless”, “Burning question” y “Hanging judge”.

¿Qué nos puedes decir sobre la dirección musical de esos dos temas nuevos?

Uno tiene cierto sabor sureño y el otro es más rockero. Creo que estamos retomando donde nos quedamos con "Win Hands Down", que fue un disco muy diverso y poderoso, el nivel de composición mostró mucho crecimiento. Queremos seguir por ese camino, pero tampoco es que estemos tratando de hacer Win Hands Down parte II. Cuando vas envejeciendo es difícil componer música porque pierdes la habilidad para ser creativo y te vuelves repetitivo, lo he visto en otros músicos, pero no es nuestro caso.

¿Qué tan difícil fue para Armored Saint ganarse un lugar en la escena metalera de EE.UU. en los 80s teniendo en cuenta que nunca fueron una banda de glam ni una de thrash?

Fue difícil porque no eramos una banda de glam, pero tocábamos junto con grupos como Ratt, Great White, Wasp y Steeler. Además, vivíamos en Los Angeles. Por otro lado, también tuvimos la oportunidad de tocar con Metallica, pero no pertenecíamos al movimiento thrash. Nunca encajamos con ambas escenas, y hubo momentos en que nos sentíamos frustrados, por ello pensábamos que debíamos cambiar nuestro look o componer temas más agresivos. Eso creó algunos problemas. Hoy no nos importa en qué escena encajamos y en cual no, simplemente somos Armored Saint. Nos sentimos muy cómodos con nosotros mismos.

¿Después de la muerte de su guitarrista Dave Prichard en 1990 qué los motivó para seguir adelante?

Cuando murió no sabíamos que hacer. Yo tenía mis dudas sobre si debíamos seguir. Joey y Gonzo pensaban que debíamos continuar en honor a Dave. Habíamos compuesto todas las canciones de "Symbol of Salvation" junto con él, excepto "The truth always hurts". Sin embargo, no estábamos completos como banda. Incluso, los temas ya estaban grabados en formato demo. Tuve una conversación muy seria con Joey y Gonzo sobre el futuro de la banda y nos dimos cuenta que éramos como una familia. Nos conocemos desde que tenemos 9 años de edad. Por ello decidimos continuar. Gonzo siempre quiso que su hermano Phil retorne a la banda y así fue. Grabamos el álbum y fue genial. Hay un solo de guitarra de Dave que llegó a ser incluido en el tema "Tainted Past".

Hace poco dijiste que tenías en mente armar un proyecto musical en el que cantarías canciones de los discos que grabaste con Anthrax. ¿Cómo va eso?

Aún lo tengo en mente. Mi manager me está animando a sacar eso adelante. Anthrax no toca en vivo ninguna de mis canciones y entiendo el motivo, tienen material de sobra con Joey Belladonna, esa es su prioridad. Pero no quiero que mis canciones se queden en el olvido y se conviertan en nada. Son canciones muy importanes para mi, amo esos discos. Estoy dándole vueltas al asunto, pero tengo que sentirme cómodo con la idea antes de ejecutarla. Debe llevarse a cabo en el momento adecuado y con la gente adecuada.

Pocas semanas atrás cantaste “Room for one more” junto a Andreas Kisser (Sepultura), David Ellefson (Megadeth), Alex Skolnick (Testament) y Mike Portnoy (ex Dream Theater) en el concierto de Metal Allegiance

Ellos son algunos de los mejores músicos en la industria, tocar con ellos fue un honor. Cuando hablé con ellos acordamos tocar esa canción de Anthrax, fue una de mis condiciones. Probablemente haga otro concierto con ellos en setiembre en Nueva York o Chicago, tal vez allí toquemos la canción “Only”.

Pero eso fue solo Metal Allegiance, ¿para tu propio proyecto ya tienes algún músico en mente?

Tengo en mente a una persona que grabó los discos de Anthrax en los que yo canté.

¿Paul Crook?

Sí. Paul grabó guitarras en "Stomp 442" y "Volume 8". De hecho también fue co productor de "Volume 8". Es un gran guitarrista y una gran persona. Tiene una conexión personal con Anthrax, me agrada la idea de que él sea parte de este proyecto. Pero insisto, esto no ha ido más allá de conversaciones, no hay nada concreto.

Entrevisté a Scott Ian hace pocos meses y le pregunté sobre tu idea de sacar adelante este proyecto. Me dijo que si lo llegas a hacer, él iría a verte en vivo.

Jajajaja pienso que no debería conformarse con solo mirarme, debería subirse al escenario y tocar algunas canciones conmigo. Scott compuso varias de esas canciones, así que él también tiene una conexión especial. Pero no quiero incomodar a la gente de Anthrax, tengo mucho respeto por Joey Belladonna. No es que esté intentando buscar la forma de regresar a Anthrax. A ellos les va muy bien actualmente. El proyecto que tengo en mente sería algo así como volver a juntarse con una antigua exnovia. Ni si quiera serían muchos conciertos los que haríamos.

Tus discos con Anthrax ni si quiera aparecen en Spotify…

Es verdad, no entiendo eso. Espero puedan corregirlo pronto. Me gustaría que toda mi música esté disponible. No digo que todo lo que he grabado sea una genialidad, pero me gustaría que por lo menos esté disponible para los fans.

Sabemos que aún tienes contacto con Scott Ian, pero ¿qué tal es tu relación con Charlie Benante?

No tengo contacto con él. Éramos muy cercanos, pero creo que quedó muy decepcionado cuando decidí no regresar a Anthrax en 2009, ¿qué se puede hacer? Fue hace mucho tiempo, ellos fueron como mis hermanos por casi 13 años. Les deseo lo mejor. Es una pena que no haya vuelto a tener contacto con él para hablar de música o lo que sea, pero supongo que a algunas personas les toma más tiempo rectificarse, tal vez ocurra algún día. Además, ambos siempre estamos ocupados con las giras o con nuestras familias.

Scott Ian cuenta en su primer libro que él, tú, Charlie y los managers estaban reunidos a punto de firmar los documentos para hacer oficial tu regreso a la banda en 2009, pero tú lo rechazaste en el último minuto. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese instante?

No fue nada personal, me llevaba muy bien con todos en la banda. Pero volver a Anthrax iba a demandar mucho de mi tiempo. En los últimos años ellos han hecho giras muy largas, y yo no podía comprometerme a eso porque tengo una familia. Ayudo a criar a mis hijos y los llevo a sus prácticas de hockey, prácticamente soy su taxista. Además, trabajo junto con mi esposa en un negocio que ella empezó. Las giras de Armored Saint no son tan largas, por eso no hay problema en seguir cantando con ellos.

¿Cuál es tu disco favorito con Anthrax?

"Sound of White Noise" y "We´ve Come For You All". Con esos dos dimos en el blanco. Ambos son diversos y muy sólidos. "Stomp 442" y "Volume 8" son poco valorados, lamentablemente.

¿Sabías que Anthrax lanzará este año una nueva edición de "Volume 8"?

¡Espero que lo hagan! La compañía con la que lanzamos ese álbum (Ignition Records) ya no existe y hay unos problemas legales allí. Me entristece porque en "Volume 8" hay canciones geniales como "Crush", "Catharsis" y "Inside out".

Y si no lo hacen, podrías lanzar tu proyecto y tocar esas canciones en vivo

Lo estoy pensando, tengo 54 años, me siento bien, pero tampoco quiero esperar a tener 64 para hacerlo. No hay mejor momento que el presente, pero tiene que sentirse correcto.

Durante tu última gira con Anthrax en 2005 diste una entrevista en la que dijiste que aún había mucha gente que pensaba que eras el “nuevo” cantante de Anthrax. Hace poco Derrick Green (vocalista de Sepultura) dijo algo muy similar. ¿Por qué crees que para los metaleros es tan difícil aceptar a nuevos integrantes en un grupo?

No lo sé. Cuando estaba en Anthrax en los 90 y la década del 2000 dije esto: "Si hubiéramos vendido más discos de los que vendieron en los 80, igual no se hubiera sentido como algo tan exitoso como lo fue el grupo en los 80". No digo esto porque mis sentimientos hayan sido heridos o porque esté tratando de demostrar que mi etapa en Anthrax fue genial. Simplemente es difícil volver a capturar algo que fue nuevo en sus inicios, en este caso el thrash metal. Lo mismo podría estar pasando Jeff en Armored Saint. Él se unió a la banda en 1989, pero seguramente hay gente que lo considera "el nuevo”. No creo que nadie busque insultar a los músicos llamándolos “nuevos integrantes”, pero estas cosas pasan cuando no eres un miembro original de la banda.

Armored Saint solo ha cambiado un miembro en sus 35 años de carrera y fue porque murió.

Esa es una de las cosas más bonitas sobre Armored Saint. Somos los mismos músicos, la misma alineación se mantiene. Joey, Gonzo, Phil, Jeff y yo seguimos juntos. Si Dave Prichard no hubiera muerto probablemente hubiéramos hecho como Iron Maiden y tendríamos a tres guitarristas. No tengo nada en contra de las bandas que quieren seguir adelante sin todos sus miembros originales, pero que Judas Priest salga de gira sin Glenn Tipton y K.K. Downing es como que… ¡Dios mío! ¿Cómo no van a estar allí? Ellos compusieron todos los riffs de esa banda. Me siento muy triste por eso.

¿Y cuál es tu disco favorito con Armored Saint?

Me siento muy cercano a todos los discos que hicimos, todos suenan distintos entre sí. Esto es porque un álbum es una grabación de un período de tiempo. Uno no es igual a como era en 1984 o como era en 1995 o después. Una persona siempre está cambiando y creciendo. "March of the Saint" es un disco que todos aman porque es el primero, pero pienso que "Win Hands Down" es uno de los mejores que hemos hecho. Con "Delirious Nomad" nos rebelamos completamente contra nuestra disquera, por eso me gusta, aunque no tuvo altas ventas. Y le tenemos especial cariño a "Symbol of Salvation" porque significó que la banda siguió adelante tras la muerte de Dave Prichard. Me gustan todos los discos de Armored Saint, a pesar de que tenemos varias canciones muy malas, pero no te diré cuáles son jajaja.

Tienen un álbum llamado "La raza" y una canción titulada “No me digas”, explícame esta conexión de Armored Saint con el idioma español.

Gonzo y Phil nacieron en Ciudad de México, pero vinieron a EE.UU. muy jóvenes y fueron criados en Los Ángeles. Por mucho tiempo no adoptamos el lado latino del grupo, pero nos dimos cuenta que era parte de nuestra identidad. El groove siempre ha sido parte del sonido de Armored Saint, incluso desde nuestros primeros discos, aunque se nota más desde los últimos 15 años.

