El cantante de cumbia John Kelvin informó que sus shows en Japón se cancelaron porque aumentan los casos del nuevo coronavirus, COVID-19, en dicho país.

“Estoy con mi familia, no estoy haciendo turismo. Vine aquí a ver a mi familia y a completar unos shows. Los shows ya no van, se cancelaron todos porque la situación está incrementando aquí en Japón el tema del COVID-19”, dijo en ‘Magaly TV: La Firme’.

Asimismo, Kelvin dijo que en Japón no se han declarado medidas estrictas como en Perú para evitar que los ciudadanos salgan de sus casas y se infecten de la enfermedad respiratoria.

“Acá en Japón no han declarado Estado de Emergencia ni cuarentena. Acá en Japón la situación es totalmente distinta que en mi país, acá tú puedes transitar, no te prohíben, no hay policías que te dicen que te vayas a tu casa. Los restaurantes funcionan, hay bares que funcionan”, indicó.

El cantante comparó la situación entre Perú y el país en donde está, diciendo que allá no se han cerrado grandes empresas y que siguen funcionando pese al coronavirus.

