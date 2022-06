A través de una entrevista, Jonathan Maicelo expresó su molestia con las instituciones deportivas debido al apoyo que le brindan a la selección peruana mientras que otros deportes como el box están casi abandonados.

“A la selección peruana la mandan en avión, en primera clase. A mí me mandaban en bus, compare. Me dolía el c... ¿Oíste?”, expresó Maicelo en el programa Poncepodcast.

Luego continuó con: “en este país si por lo menos el 1% que dieran al fútbol y va para otra disciplina, créanme que seríamos campeones del mundo. Con poco apoyo hemos hecho grandes cosas”.

Jonathan Maicelo fue denunciado tras pelearse con chofer que agredió a su alumno

El boxeador peruano fue denunciado tras protagonizar una pelea en con un chofer acusado de agredir a uno de sus alumnos cuando salía de su gimnasio, ubicado en Pueblo Libre.

En una entrevista para el programa “Dilo Fuerte”, el boxeador señaló que tanto él como su alumno Walter Mattos pasaron de denunciantes a ser denunciados, pese a que las cámaras de vigilancia registraron el preciso momento en que el estudiante fue agredido con un objeto contundente.

“Quiero denunciar a la comisaría porque hemos pasado de ser denunciantes a ser denunciados. (…) Yo solo defendí a mi alumno frente a una situación de riesgo, el señor le tiró comida en la cara, y ahí empezaron los problemas, el señor le mete un fierrazo en la cabeza”, cuestionó.