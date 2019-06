Jonathan Maicelo arremete contra red de mercadeo que promueven exchicos reality (FOTO)

Síguenos en Facebook

El boxeador Jonathan Maicelo utilizó sus redes sociales para pronunciarse en contra de la polémica red de mercadeo que promueven figuras como Michelle Soifer y Mario Hart.

"A todos esos pend*** que arman vasitos, tiran dados y juegan a las charadas, no sigan promoviendo las redes de mercadeo, bet coins, etc... Es estafa, te endeuda todo ese mecanismo piramidal, TRABAJANDO vendiendo caramelos (trabajo honrado sin pedir limosna) GANAS más plata creo", escribió el boxeador peruano a través de su cuenta de Facebook.

Asimismo, el boxeador nacional compartió junto a su publicación una imagen en la que se puede leer un chat donde se menciona que las personas adheridas a la red de mercadeo "tienen problemas con sus tarjetas y no puede retirar su dinero".



Como se recuerda, la polémica en torno a la red de mercadeo que promueven exchicos reality comenzó luego de que economistas señalaran que se trata de una estructura piramidal que a largo plazo generaría "estafas".

"La idea es llevar muchas personas para tener ganancias, si no cumples con esa cuota, pierdes. No tienes posibilidad de reclamo porque no hay una Superintendencia de Banca, no hay nadie a quien tú puedas recurrir (...) Nadie está blindando tus fondos", sostuvo el economista Eduardo Recoba en el programa 'Mujeres al mando'.