No se guarda nada. El deportista Jonathan Maicelo acudió al programa de YouTube del influencer ChiquiWilo, a quien le compartió sus francas opiniones sobre conductores y programas de televisión.

En este contexto, el boxeador se refirió a Rodrigo Gonzáles, conductor de televisión del programa “Amor y Fuego”.

“Lo que pasa que no me gustan los chismosos, loco (...) la gente que le gusta hablar mal de las jermas, y ese compadre es una lacra, le gusta quedarle mal a las mujeres. Las pocas veces que he visto cositas, reseñas de él, por ejemplo yo no veo televisión, pero sí noticieros y por ahí veo mi Instagram y sale alguna que otra vaina que la han hecho para Tiktok, salen comentarios de él negativos hacia una mujer”, expresó el boxeador.

Luego continuó con: “hay varios hombres, varios patanes que le gusta tirarle mal a las jermas (...) sea hombre o lo que fuese, me llega Beto Ortiz, también me llega, pero dependiendo. Fui a su programa ‘El Valor de la Verdad’, donde conté todas mis cosas (...) todas las preguntas que respondí tuvieron que ver con mi vida, con mi niñez, con mi infancia, no con mujeres”.

Maicelo revela que le ofrecieron 40 mil dólares por estar en Combate

ChiquiWilo le preguntó a Maicelo se prefiere Combate o Esto es Guerra. Además, se le consultó por qué nunca participó en realities de competencia.

“Nunca he estado en un reality (...) Yo peleé en canal 4 y canal 4 tenía este programa (EEG) y me invitaron por los contratos que se hacen. ATV tenía este otro programa que mencionaste (Combate) y por contrato tenía que ir, pero no es que yo haya estado en un reality, nunca me puse una camiseta de tigre o de león”, respondió.

Luego continuó con: “Te voy a contar una cosa y sabes porque te lo voy a contar, porque tengo el contrato que me mandaron. A mí me ofrecieron 40 mil dólares para ir a Combate solo cinco días”.

Jonathan Maicelo a Stephanie Cayo tras confundir ‘palta’: “Que baje a mi local y le enseño el verbo to be”

La actriz Stephanie Cayo se ha vuelto tendencia en las redes sociales y no por el estreno de su última película en Netflix, sino porque la también modelo cometió un blooper al tratar de explicar el significado de la jerga peruana “palta”.

A través de su cuenta de Facebook, Jonathan Maicelo se pronunció sobre el tremendo blooper que cometió la protagonista de “Hasta que nos volvamos a encontrar” mediante un video promocionado por Netflix.

“Que baje a mi local y le enseño el verbo to be”, escribió el boxeador. Los comentarios no tardaron en aparecer.