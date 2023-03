Luego de ser posiblemente investigado por la Fiscalía por el presunto delito de violación, Makanaky publicó videos en sus redes sociales y aseguró que todo lo que había dicho en la entrevista a Jonathan Maicelo fue broma y estaba armado.

No obstante, Maicelo desmintió al tiktoker y aclaró que nada fue coordinado, y que los entrevistados no saben las preguntas que se les hará.

“ Este canal lo dijo tal cual, nada se armó. Le dijimos que no íbamos a recalcar eso, porque ya decir que algo es armado tiene que haber algo que diga que es cierto y no hay nada. Cuando yo entrevisto a mis invitados, les hago las preguntas calientes, ellos no saben ”, manifestó.

Maicelo rompe su silencio tras reacción que tuvo ante confesión de Makanaky

