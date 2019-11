Jonathan Maicelo niega haber usado sábila para su cabello

Síguenos en Facebook

¿Usó o no usó sábila? El empresario y deportista Jonathan Maicelo cansado de las burlas sobre que supuestamente habría usado sábila para el cuidado de su cabello, tal como lo mencionó el boxeador David 'Pantera' Zegarra en la pasada edición de "El Valor de la Verdad", estuvo presente en el programa "Válgame" para aclarar este y otros temas.

Maicelo afirmó que Zegarra se la ha pasado 'maleteando'. "Que si yo me hecho sábila, debe estar pendiente de mí, eso dice ya bastante envidia. Y ustedes ven las declaraciones que él da, habla de mi persona. Yo considero que todas las personas que van a ese programa se la pasan hablando sus tonterías, sus miserias y hablando de otras personas que no tienen nada que ver con ellas (...) Por eso yo no veo ese tipo de programas”, declaró en la edición de último martes del programa "Válgame".

Este miércoles estuvo como invitado en dicho programa y desmintió que haya usado sábila para el cabello.

Hay que recordar que una de las preguntas que se le hizo a Zegarra fue "¿Es cierto que por las noches Maicelo se echaba sábila en el cabello?, la respuesta fue "sí" y el resultado del polígrafo arrojó "verdad". Zegarra contó que Maicelo se aplicaba sábila en el cabello. “En ese tiempo, él tenía trencitas en el cabello”, contó.