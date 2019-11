Jonathan Maicelo sobre 'Pantera' Zegarra: "Uno no puede jactarse de ejemplo si no lo es" (VIDEO)

Jonathan Maicelo no dudó en criticar duramente a David 'Pantera' Zegarra, luego de las imágenes donde se le ve consumiendo droga sintética en una fiesta electrónica.

"Lo único que yo consumo es mi comida y su agua para que baje. Y esto no se mete por la 'ñata', esto se mete por la boca. Esto es comida natural, sin preservantes, nada de cochinaditas, tú sabes", dijo el boxeador ante las cámaras de Magaly Medina.

Asimismo, Jonathan Maicelo duda de que 'Pantera' Zegarra haya consumido droga por única vez y no cree en la explicación que dio de que solo lo hizo "por curiosear".

"Yo ya estoy viejo para meterme drogas de viejo. Yo de chibolo he cometido muchos errores, los cuales contaré en su momento. Hacer esas cosas de verdad te mandan al desvío, te mandan al hueco", sostuvo Maicelo.

Finalmente, el boxeador no desaprovechó la oportunidad para mandarle un contundente mensaje al también exchico reality.

"Uno no puede jactarse de ejemplo si no lo es. Uno no puede mirar lo que hace el otro y todo cae por su peso. Tanta crítica hacia mí, a las finales mira lo que pasó causa", sentenció Jonathan Maicelo.