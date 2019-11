Jonathan Maicelo: "Lástima de esa gente que se jacta de educada y es más lacra"

Síguenos en Facebook

El pasado jueves, el programa “Válgame” fue protagonista de una fuerte discusión entre los panelistas del espacio de espectáculos y el boxeador Jonathan Maicelo, quien los tildó de deshonestos.

La periodista Mónica Cabrejos no toleró los calificativos del deportista y mostró su molestia diciendo que, sea de donde sea, no tiene por qué comportarse como un malcriado.

“La culpa la tenemos nosotros, a mí no me interesa que tú seas del Callao y que seas pobre, eso no significa que tú seas un mal educado, patán”, indicó Cabrejos, antes de pedirle a la producción del programa que corte el enlace en vivo con Maicelo.

Estas declaraciones no cayeron nada bien para el boxeador, quien utilizó sus redes sociales para manifestar su malestar.

"¿Porque eres pobre y del Callao me dijeron ayer? Lástima de esa gente que se jacta de educada y es más lacra... tengo orgullo de ser del CALLAO”, escribió Maicelo en su cuenta de Facebook.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que se ve al boxeador caminando en la calle Atahualpa, Callao.