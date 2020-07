Después del sorpresivo matrimonio de Kenji Fujimori con la empresaria chimbotana Erika Muñoz, el imitador Jorge Benavides felicitó al menor de los Fujimori. Aseguró que este fin de semana se verá la parodia de la boda porque se trata de un personaje icónico .

“De todas maneras vamos a hacer la parodia, no puede faltar porque es un personaje muy querido, muy celebrado dentro de los personajes que hay en ‘El wasap de JB’”, resaltó el imitador cuando se enteró del enlace nupcial.

El último de los hijos del expresidente Alberto Fujimori es uno de los pocos personajes públicos que ha sabido capitalizar las imitaciones que le han hecho desde que entró a la arena política.

“¡Exacto! Además ha utilizado esta frase famosa de ‘tampoco, tampoco’ para sus campañas y para los productos que promociona en sus redes. Nunca se molestó por mis imitaciones, estoy muy agradecido porque siempre usa alguna frase que identifica a los personajes que parodio”, precisó el humorista.

FELICITACIONES. Asimismo, Benavides no desaprovechó la oportunidad para expresarle los mejores deseos al hermano de Keiko en su vida de casado

“No me queda más que felicitarlo por esta nueva etapa de su vida. Le deseo la felicidad más grande del mundo. La verdad me ha dado mucha alegría ver esa foto tan bonita con su esposa, a quien no tengo el gusto de conocerla, pero deseo que todo sea felicidad”, concluyó Benavides.

