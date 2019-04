Jorge Benavides recuerda los dos emotivos encuentros que tuvo con Alan García y lamenta su muerte

Síguenos en Facebook

El actor cómico Jorge Benavides sorprendió a sus usuarios con un emotivo mensaje de despedida al expresidente Alan García Pérez en su cuenta de Instagram, tras conocerse su muerte por un disparo de bala en la cabeza.

El popular JB recordó los dos únicos encuentros que tuvo con el expresidente. El primero fue en un restaurante, cuando se animó a ingresar a una sala privada en la que se encontraba el líder aprista con su familia. Benavides describe su personalidad como "apabullante".

"Tenía muchas ganas de saludarlo porque no lo conocía en persona. Hasta que me animé e ingresé con mucho temor a ser rechazado. Apenas crucé el umbral de su privado dije ´'Permiso, Permiso'. ¡Todos voltearon a mirarme y comenzaron a sonreír! Me imagino porque me reconocieron. ¡Entonces aproveché y le extendí la mano a Alan! Era realmente Impresionante; era inmenso (...) y con una personalidad apabullante!", escribió.

En ese momento le contó que justo había grabado una parodia de él "y se comenzó a reír con esa carcajada que todos guardaremos en nuestra mente".

El segundo encuentro con García Pérez se produjo en marzo de 2015, cuando acudió a Latina para una entrevista con Magaly Medina. JB estaba vestido como la Paisana Jacinta.

"Le preguntaron si tenía algún problema de que ingrese La Paisana Jacinta. ¡Y él dijo que NO tenía ningún problema! Eso me alegró mucho así que ingresé y hasta bailamos juntos. Desde ese día no lo volví a ver nunca más hasta recibir esta triste noticia", relató.

El actor terminó su texto enviando sus condolencias a los familiares.