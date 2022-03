Jorge Cuba Hidalgo, padre del futbolista Rodrigo Cuba, compartió una fotografía en la que abraza a Ale Venturo, la nueva pareja del ‘Gato’ y mostró su respaldo hacia ella con una descripción.

“Apoyo total para Ale en todo lo que necesite. Feliz Día de la Mujer”, fue el mensaje que escribió el exnuero de Melissa Paredes en la leyenda de la foto.

Jorge Cuba no apoyó el matrimonio de su hija con Melissa Paredes

Tras varios años de matrimonio, Melissa Paredes terminó su relación con el futbolista, que al inicio no tuvo el respaldo del padre del ‘Gato’ Cuba, Jorge Cuba. El exfuncionario no estuvo de acuerdo con esta relación.

Zaida Tejada, hermana de Jessica Tejada (pareja de Jorge Cuba), dijo en un informe de Reporte Semanal, que el padre del ‘Gato Cuba’ no aceptaba a Melissa Paredes.

“No quería que se case con esta chica (Melissa). Quería una mujer de plata, una chica de apellido, de familia noble, una rica. ‘Esta chica es de Ventanilla y en su familia eran cholitos’, le decía a Jéssica y ella me contaba porque yo no hablaba con él directamente”, contó la cuñada del ex funcionario del gobierno aprista investigado por recibir coimas de Odebrecht.

Además comentó que Jorge Cuba no apoyó con los gastos de su boda con Melissa Paredes pues no estaba de acuerdo. Así mismo para sorpresa de todos, Jorge Cuba no asistió a la boda civil; y al asistir al matrimonio religioso, se notó distante y no quiso aparecer en las fotografías.

