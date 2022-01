Jorge Henderson, periodista con más de 40 años de trayectoria, y sin temor a equivocarnos, el profesional que más sabe sobre la industria musical en nuestro idioma, está de vuelta en la televisión, no para recordar tiempos idos, su misión hoy es calificar a talentos de la imitación en “Yo Soy: Grandes batallas internacional”; una experiencia que considera muy estimulante. “Antes de entrar al programa tenía una idea de que los imitadores se la llevaban fácil frente a lo que han hecho tantos artistas exitosos, pero ya desde adentro he encontrado que hay mucho talento en los participantes. También me he quedado impresionado de la productora Rayo en la Botella, es una máquina, es una organización que funciona como un reloj suizo, 40 personas trabajan duro para que los televidentes disfruten de un show de primera en la pantalla”, dice Henderson.

Y los imitadores también deben entrar a ese ritmo de trabajo exigente.

Totalmente, y es una experiencia que quería vivir, por eso, cuando me llamaron no me negué a ser testigo de esa apuesta televisiva tan interesante. Hay que ser realista, donde tu vayas en el Perú, siempre encontrarás eventos donde participan los talentos de ‘Yo Soy’, en pueblos por los que nunca ha pasado una artista, hay alguien del programa, esa es una realidad.

La imitación es un arte, no es nada fácil.

Claro, exige una preparación constante y estar pendiente de cada detalle, por ejemplo, he visto a un Nino Bravo impresionante, el otro dia estuve viendo un ensayo de José Feliciano (Sebastián Landa) y me sorprendí cómo ha evolucionado. Hay un trabajo muy serio y profesional en todos ellos.

Para muchos, gracias a la imitación y al programa sus vidas han cambiado.

A través de la música y la imitación han logrado ser importantes, desarrollarse, han logrado sus casas, sus carros, una estabilidad económica, eso me parece una maravilla.

Ahora que eres testigo del talento de los imitadores te darás cuenta, que si desean buscar futuro aquí como cantantes originales no la van a tener fácil.

A pesar de algunos intentos, la oportunidad para los cantantes auténticos en nuestro mercado no se ha abierto, nunca se ha podido crear una verdadera industria. Desde la época del cantante Homero, todos han tenido que irse del Perú para hacer carrera y nombres hay muchos.

¿Por qué nunca se ha podido?

No sé, francamente, aunque alguna vez escuché una frase a un político que me pareció muy reveladora, él decía que los peruanos estamos todos hundidos en un vaso de agua y al primero que saca la cabeza lo tratan de hundir. Entonces es un poco eso, a un artista que comienza a sobresalir un poco, la gente empieza a caerle con todo.

Muchos solo se fijan en los errores y los magnifican y no tanto en los progresos...

Por ejemplo, hace algunas semanas Daniela Darcourt dio dos conciertos con una puesta en escena a la altura de los grandes espectáculos internacionales y no vi tanta repercusión en los medios. muchas veces solo miran lo de afuera.

Por eso, es importante que se sigan produciendo programas donde se pueda escuchar a talentos y no solo dela imitación.

No me cansaré de resaltar la gran labor de Yo Soy, es todo un equipo trabajando apenas arranca el programa y no hay límite. Ahora están en la búsqueda de nuevos talentos en la imitación entre 7 y 17 años porque hay que renovar, ya es tiempo de encontrar a los nuevos José José o las nuevas Rocío Dúrcal.

¿En esta escasez de apoyo a los nuevos talentos las radios musicales están haciendo su parte?

Lo que pasa es que en la radio se mueren de miedo de poner una canción nueva, siempre ha pasado eso, a mí me han matado muchas veces cuando he querido programar un tema desconocido que me parecía bueno. Eso es lo que pasa, pero hay que cambiar esa mentalidad, estar al día con los nuevos tiempos.

JORGE HENDERSON

Inicia su carrera en las comunicaciones en 1976 con el programa “Mundo musical Iberoamericano” y luego como entrevistador en “La revista del momento”, ambos en Radio Miraflores. Fue gerente de producción en América TV.