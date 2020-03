Para componer hay que encontrarse con uno mismo, sino ¿para quién escribimos? Esta reflexión, tan antigua como la misma concepción de la música, es la que desarrolla José Arbulú. Desde su refugio, ubicado en Calango, encontró las semillas que dejó cuando recién aprendía a entender la vida. Ahora, la comparte en un disco que lleva por nombre “Días de Campo”.

En este disco narras una historia. Partes de “Yo voy a amarte”, como una dedicatoria; y terminas en “Manantial”. ¿Por qué esta temática a diferencia de tus discos anteriores?

A veces, uno empieza a tener las señales de una nueva ruta a seguir y empiezas a asimilar la idea. En el 2009, recién conecto con Bob Dylan; me enganché. Me compré una biografía de él, fui chequeando lo que iba diciendo. Así se me formó una idea de quién es este pata, desde el blues y country. Tenía que ver mucho con los pueblos. También llevé un curso de composición de canciones, me ayudó a ver todo más a fondo.

Desde el 2009, ¿empiezas a interiorizar tu carrera solista?

En el 2006 hice “Libres”, pero era más romántico. Este fue una conexión con el “For Sale” de The Beatles, que es bien melancólico. Tiene una sensación interesante porque va ingresando a lo íntimo (tema “I’m a loser”).

Ahora entiendo la canción “Tus ojos me dicen que eres mía”, que tiene el sonido de los británicos bien marcado...

Esta es una canción de esos años, las que he recuperado de los noventa. He rescatado unas antiguas y las puse con algunas nuevas. Hay muchos niveles que la gente conecta contigo.

Has hecho un quiebre en tu estilo original. Ahora gira más hacia el indie y folk, antes era más alternativo. ¿Fue una decisión personal o lo llevaste con la música?

En 1989, cuando fui a Huaraz, me quedé fascinado. Ahí me enganché con lo místico. La sierra me dio la visión de apreciar la naturaleza. Me dio ese sentimiento de quedarme en retiro un tiempo. En el 2008, compré un terreno en Calango. Toda esta magia se empezó a impregnar. Llega un momento en que tienes ese sentimiento del campo como necesidad, porque la ciudad te empieza a asfixiar, invadir.

¿Estabas buscando hacer un quiebre entre lo producido hacia lo más orgánico?

Yo estaba pensando en The Beatles, que todo es perfecto; pero con Bob Dylan había otro sentimiento. Con Cementerio Club, Cadena Perpetua y Vagabundos, teníamos un lugar de ensayo propio. Así le dimos tiempo a cada canción.

¿”Días de Campo” es la resolución del encuentro con tu espacio propio?

Sí, porque es mi casa de campo, mi hogar. Tenía temas que me devolvieron a ese espacio propio que todos necesitamos. Es como una reconciliación conmigo, mi refugio, con la naturaleza. Eso te puede jugar de varias formas.

Habiendo sido profesor de música, en un momento que la era digital ha tomado muchos espacios, ¿cómo afecta que la renovación sea mucho más constante?

Para una tesis que estaba haciendo en la universidad, tuve que hacer un sustento teórico. Platón decía que los músicos son los que advierten de lo que sobreviene a la sociedad. Eso es tener una responsabilidad. Mira a Duran Duran en 1981, cuando dicen “Too much information”. Te abruman. Siempre hay que estar nutrido, la mejor manera de aprender es escuchando música.

Perfil

José Arbulú

Compositor. Formó parte del grupo Cadena Perpetua, posteriormente, Vagabundos. También integra la banda Cementerio Club, con la que lanzó varias producciones. Tiene tres discos solista.