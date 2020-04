Hacia mediados de la década del ochenta, la versatilidad de The Police y el sonido de Charly García matizaban el camino de “Pocho” Prieto, “Cucho” y “Chachi” Galarza. Le sumaron los teclados al estilo musical que tenían y encontraron en “Televidente” el tema con el que el grupo Rio se dio a conocer de forma masiva.

Este tema lo lanzan en 1985, cuando ya habían presentado “Son Colegialas”. Fue el gran ‘hit’ del grupo...

Nadie nos conocía hasta que salió “Televidente”, aunque con “Son Colegialas” fuimos pegando en parte del norte de Lima. Es más, con este tema es que empezamos a sonar en la radio. Luego, grabamos un disco porque, un vecino que también tenía su banda, nos contó de esa opción. Nosotros pensábamos que un disco era solo para las estrellas de rock (risas).

Teniendo en cuenta el estilo que marcaron en la época, sumado a la reflexión narrativa, ¿por qué crees que este tema se revaloriza con el paso de años?

La música en los ochenta, la de varios colegas en Latinoamérica, marcó una época. Nosotros hemos sido de las pocas bandas que se ha mantenido tocando siempre, y esa es una ventaja y razón de por qué hemos llegado a más personas. Se ha heredado nuestra música de varias formas.

Dieron el salto de ese gusto por Leo Dan, José José y Raphael hacia el new wave, ¿cómo es que este género se vuelve una de las bases de la banda?

No somos nada distintos a la mayoría de jóvenes de esa época. Nosotros escuchamos ya la parte cúspide del new wave. Nos gusta mucho la música hispana, como Los Iracundos, por ejemplo; pero fuimos escuchando otras cosas. Estas influencias también se vieron en bandas argentinas o españolas.

¿Crees entonces que, la explosión de géneros más alternativos en la actualidad, renueva esta propuesta que hicieron?

Nosotros buscamos que nuestra música sea espontánea. Si bien se formó un sonido distinto para la época, es algo que descubrimos en el camino. No tenemos mucha idea de lo que es el indie, por ejemplo. No buscamos ponerle un estilo a cada onda. Cuando empezamos, nos dijeron que nosotros no hacíamos rock. Para nosotros es solo música. Nos gusta poder disfrutar cuando estamos con bandas distintas. Probablemente no las entendemos, pero el público las disfruta.

Perfil

“Chachi” Galarza, guitarrista y fundador

Es uno de los tres miembros originales del grupo Rio. Ha participado en todos los discos de la agrupación, desde el lanzamiento oficial de “Lo peor de todo” (1986), hasta “33”, su último trabajo en el 2018.