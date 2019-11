José José: Su hijo reveló que su padre le dijo que presentía que estaban envenenándolo

Síguenos en Facebook

A un poco más de un mes de la muerte del 'Príncipe de la canción', José José, a consecuencia de un cáncer, sus hijos continúan dando más revelaciones sobre los últimos días de vida del artista mexicano.

Su hijo mayor José Joel confesó que su padre huyó de Miami, Estados Unidos, a México porque presentía de un supuesto envenenamiento.

"(José José) Él llega a una situación muy seria donde dice: 'me están envenenado, me están dando estas pastillas que me están quitando músculo, ya no quiero estar, ya no quiero ir", mencionó José Joel durante una entrevista radial con el programa Hoy con Mariano.

Además, indicó que solo demanda justicia y saber con detalles sobre la enfermedad que padeció el cantante cuyo verdadero nombre era José Rómulo Sosa Ortiz quien dejó de existir a los 71 años.

"Queremos una justicia personal porque esta niña (Sarita) le decía: 'ya nadie quiere saber de ti, ni Pepe ni Marysol te hablan, tus amigos ¿cuáles?, la prensa ya ni te voltea a ver'. Era algo como 'ya muérete', esa era la intención", refirió.

Recordó que su padre dejó de cantar por una carraspera que no le conocían. "Cuando sale de la clínica lo hace con una carraspera que no le conocíamos", expresó.

El 28 de septiembre pasado, José José murió en un hospital al sur de Florida, tras perder una dolorosa batalla por el cáncer de páncreas. Fue cremado luego de las peleas protagonizadas por sus dos hijos del primer matrimonio, Joel y Marysol, y su hija Sarita de su segundo compromiso.

Previamente, la hija menor fue acusada -por sus hermanos- de esconder el cuerpo de su padre; sin embargo, después se presentaron ante los medios juntos.

Como se recuerda, el artista nació en la Ciudad de México el 17 de febrero de 1948, también fue actor y productor musical.