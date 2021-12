José María Salazar Núñez, celebra la poesía, género literario que el año pasado le permitió ganar el III Premio de Poesía Joven Centrifugados de la ciudad de Cáceres, en España con “Cántame algo nuevo” . Hoy presenta “El fútbol no es una metáfora”, que reafirma su talento y la confirmación que los jóvenes también escriben y leen poesía.

“No sé si toda la gente joven, pero en los nuevos medios me parece que se ha propagado más, si tú quieres leer poesía, vas a una página web y empiezas a leer, todo es más accesible y libre. Antes se daba más importancia a las revistas, a los diarios, que publicaban poesías, era como todo más identificado. De repente tiene su lado positivo como también, su lado negativo. Pero me parece muy interesante que las personas usen el Internet para hacer poesía, poesía con video, poesía en Instagram”, dice el hijo de Federico Salazar.

Poetas jóvenes usando las nuevas herramientas...

Es bastante lógico. A veces tenemos la idea que la poesía está como en una burbuja, como que debe mantenerse puro, pero al final todo cambia. Ahora pedimos comida de una manera distinta, por qué no consumir poesía de una nueva forma.

Y los temas también, ¿han variado?

Creo que hay de todo, creo que hay temas que se mantienen. También depende del contexto de cada uno de los poetas. La poesía de cada lugar en el Perú puede ser distinta. Tampoco creo que sea algo tan orgánico, como que el amor es un tema del que se va a hablar siempre. Las sociedades distintas, según el contexto social y el tiempo, van cambiando.

Por ejemplo, en tu nuevo poemario, “El fútbol no es una metáfora”, tomas al fútbol que es una de tus pasiones y lo ingresas al mundo de la poesía.

Exacto. A mí me gusta mucho variar. Yo soy una persona que no sufre mucho por conceptos, justamente mi idea era tratar el fútbol, para plantear distintas cosas y pensar un poquito, porque no es necesariamente un libro que hable sobre fútbol, no es una novela, no es un ensayo. Para mí al final, la poesía, la escritura en general, me ayudan a pensar. Más es una forma de pensamiento que de conocimiento.

¿Qué diferencia con tu poemario “Cántame algo nuevo”, con el que ganaste un premio en España?

Bueno, el tema es el concepto. En “Cántame…” tenía el concepto de partir de canciones populares, canciones que existen, la mayoría pop o rock , y partir de eso escribir textos que tengan relación con esa canción. Los textos de “Cántame…” no se pueden entender sin la canción, me parece, esa era un poco la idea. Entender la literatura o la escritura siempre conectada a este mundo actual. La idea era ir como cada poema, cada texto, era un cover de una canción, y que juntos creaban un playlist.

¿Cómo ven los jóvenes a los temidos críticos literarios?

Creo que la crítica ahora está un poco más fragmentada, como todo. No hay como que un buen grupo que tú digas, ay son los críticos, creo que es bueno. Antes la crítica era solo un grupito. Y sí creo que hay pequeños grupos de críticos, que son buenos, son conocidos y está bien, no tiene nada de malo. Igual a mí me encanta leer crítica o reseña de páginas en Internet.

¿Cómo va lo de tu editorial?

Se llama “Personaje secundario”, que como la mayoría de proyectos en poesía se inician con un grupo de amigos. Lo empezamos con la idea de publicar a gente joven. Este año acabamos de publicar libros de autores más establecidos, porque queremos justamente también publicar libros o reeditar textos a los que no se les ha puesto tanta atención en su momento.