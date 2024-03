José Pelaéz contó en sus redes sociales que se casó con Alejandra de la Flor en una ceremonia íntima, por ello le dedicó un emotivo mensaje.

“ Estado civil: casado… mi mejor versión definitivamente es la que es contigo @aledelaflork ”, escribió el conductor de ‘El Gran Chef Famosos’ en su reciente publicación en su cuenta de Instagram, donde también se puede visualizar fotos de su matrimonio civil.

Además, en la ceremonia estuvieron presentes solo los familiares y amigos cercanos de la pareja.

José Peláez se casó por civil con Alejandra de la Flor: Mira las imágenes de la boda

José Peláez revela que se comprometió con su novia en Hawái: “Fue muy bonito”

El presentador de TV dijo que tenía planeado el compromiso a inicios del 2023, sin embargo, se complicó su agenda en ese momento. Por ese motivo, lo postergó hasta que ambos tuvieran tiempo.

“El anillo lo escogí con la ayuda de una amiga en común, lo llevé en una maleta grande, quería que esté seguro. Cuando llegué a Hawái, estaba ‘¡bien, llegó el anillo!’, pero me di cuenta de que había dejado la maleta sin clave, cualquiera podía sacar el cierre. Ya eso superado, pensé: ‘¿Ahora dónde se lo pido?’”, manifestó Peláez a Mónica Delta en Latina TV.

A la figura de ‘El Gran Chef Famosos’ se le ocurrió pedirle la mano a su pareja en un helicóptero en Hawái.

“El helicóptero se levantó, nos sentíamos como dos niños que iban a Disney por primera vez. ¡Increíble! Lo que sentíamos era alucinante, Ale no se asustó y estábamos al costado del piloto, una situación mágica. Entonces dije: ‘aquí es’ (...) Le pregunté si me escuchaba cuando hablaba, me dijo que sí. Entonces le dije: ‘Después de correr maratones, de haber pasado pandemias y muchas cosas más, ¿te quieres casar conmigo?’. Fue muy bonito”, recordó el querido conductor.

